Рок стал самым популярным жанром среди участников тюменского фестиваля "Музсходка"

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Самым популярным жанром, в котором выступают участники музыкального фестиваля "Музсходка", второй год подряд становится рок. Событие, объединяющее исполнителей и коллективы из разных городов страны, пройдет в Тюмени 7 и 8 июня.

Отметим, в оргкомитет мультижанрового фестиваля в 2024 году поступило 358 заявок. По словам основателя "Музсходки" Сюзанны Ивановой, более 100 из них — от рок-музыкантов.

"Треть заявок приходит по направлению "Рок-музыка". Конкуренция просто сумасшедшая. Именно поэтому, как и в прошлом году, мы приняли решение продлить работу рок-сцены на два дня", — сказала Сюзанна Иванова.

Сцена, с которой будут играть рок-музыку, расположится на набережной Туры. Остальные площадки фестиваля ежедневно будут менять жанр. Так, первый день на ул. Дзержинского — на пересечении с ул. Володарского — будет акустическая музыка, затем поп-музыка. Ближе к ул. Первомайской установят сцену, на которой первый день фестиваля посвятят хип-хопу, второй — электронной музыке. 7 июня у ДК "Нефтяник" можно послушать исполнителей детских авторских песен. Ближе к вечеру здесь стартует блок джазовой музыки. 8 июня на этой сцене представят этно-направление.

Как и в прошлые годы, на этот раз не обойдется без приглашенных гостей. Приедет продюсер и букер фестивалей Ural Music Night. В 2023 году приезжал эксперт Максим Задворнов, который ранее был PR-менеджером Тимати. Он отметил фестиваль и, в частности, тюменскую исполнительницу хип-хопа Tixi Ti. Летом 2024 года она выступит на Ural Music Night в Екатеринбурге.

В 2024 году фестиваль реализуется при поддержке "Росмолодежь. Гранты", грантового конкурса "Родные города" и региональных партнеров.

Возрастное ограничение: 6+.

Инна Пахомова