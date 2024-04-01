  • 23 апреля 202423.04.2024вторник
  • USD93,2519
    EUR99,3648
  • В Тюмени 3..5 С 2 м/с ветер северо-восточный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

Практически все мемориалы и памятные знаки привели в порядок ко Дню Победы в Тобольске

Общество, 20:21 23 апреля 2024

скриншот видео из Telegram-канала Максима Афанасьева | Фото: скриншот видео из Telegram-канала Максима Афанасьева

Практически все работы по приведению в порядок мемориальных комплексов и памятных знаков выполнены. Подготовка ко Дню Победы в Тобольске идет по всем направлениям.

Об этом в своем Telegram-канале написал глава города Максим Афанасьев.

“Убираем листву и мусор, моем памятники, стелы, монументы, выполняем работы по замене облицовочного камня и плитки, проводим покраску. При необходимости делаем ямочный ремонт и заменяем бордюрный камень”, – написал он.

Видео из Telegram-канала Максима Афанасьева

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# День Победы , Максим Афанасьев , праздник , Тобольск

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
22:25 23.04.2024В районах Тюменской области продолжают укреплять и патрулировать дамбы
21:57 23.04.2024Сотрудники ПВР села Упорово помогают детям организовать досуг
21:04 23.04.2024Уровень воды в реке Ишим в районе села Абатское поднялся на 70 сантиметров
20:31 23.04.2024На двух участках федеральных дорог Тюменской области сняли ограничения для грузовиков