Практически все мемориалы и памятные знаки привели в порядок ко Дню Победы в Тобольске

| Фото: скриншот видео из Telegram-канала Максима Афанасьева | Фото: скриншот видео из Telegram-канала Максима Афанасьева

Практически все работы по приведению в порядок мемориальных комплексов и памятных знаков выполнены. Подготовка ко Дню Победы в Тобольске идет по всем направлениям.

Об этом в своем Telegram-канале написал глава города Максим Афанасьев.

“Убираем листву и мусор, моем памятники, стелы, монументы, выполняем работы по замене облицовочного камня и плитки, проводим покраску. При необходимости делаем ямочный ремонт и заменяем бордюрный камень”, – написал он.

Видео из Telegram-канала Максима Афанасьева