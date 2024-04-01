Практически все мемориалы и памятные знаки привели в порядок ко Дню Победы в Тобольске
Общество, 20:21 23 апреля 2024
| Фото: скриншот видео из Telegram-канала Максима Афанасьева
Практически все работы по приведению в порядок мемориальных комплексов и памятных знаков выполнены. Подготовка ко Дню Победы в Тобольске идет по всем направлениям.
Об этом в своем Telegram-канале написал глава города Максим Афанасьев.
“Убираем листву и мусор, моем памятники, стелы, монументы, выполняем работы по замене облицовочного камня и плитки, проводим покраску. При необходимости делаем ямочный ремонт и заменяем бордюрный камень”, – написал он.
Видео из Telegram-канала Максима Афанасьева