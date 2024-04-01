Тобольск признан лучшим спортивным городом страны

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Тобольск стал лауреатом престижной всероссийской премии "Sports Facilities" в номинации "Лучший спортивный город". Премия учреждена в год проведения зимней Олимпиады в Сочи.

Об этом глава Тобольска Максим Афанасьев написал в своих аккаунтах в соцсетях.

"Конкурсной комиссией оценивалась концепция развития города через спорт, специфика развития определенных видов спорта в городе, активность жителей в занятиях спортом, сервисы и возможности спорта, проведение соревнований, физкультурно-оздоровительная работа с детьми, гражданами старшего и среднего возраста, инвалидами. Высоко оценена работа по развитию спортивной инфраструктуры и созданию условий для занятий, которая системно проводится в рамках долголетнего результативного партнерства с компанией СИБУР", - рассказал он.

Тобольск признан лучшим спортивным городом с населением до 300 тыс. человек.

Торжественная церемония награждения прошла в здании Олимпийского комитета России в рамках отраслевой выставки и форума "SPORTB2B EXPO&FORUM".