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Тюменке помогли вернуться к нормальной жизни после инсульта

Общество, 16:18 25 апреля 2024

департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Инсульт случился с 43-летней женщиной в одном из салонов красоты Тюмени. Скорая экстренно доставила ее в сердечно-сосудистый центр Областной клинической больницы №1, сообщает региональный департамент здравоохранения.

В лечебном учреждении поступившей провели тромболитическую терапию, оказали необходимую медицинскую помощь и перевели на стационарный этап нейрореабилитации в Градостроитель.

На тот момент женщина передвигалась только с тростью, ходила с трудом, не могла захватывать мелкие предметы и пользоваться столовыми приборами, у нее нарушился почерк.

После трехнедельной реабилитации посредством лечебной физкультуры, механотерапии, занятий с эрготерапевтом, отработки ходьбы на антигравитационной дорожке, массажа, физиотерапиии врачи отметили положительную динамику.

"На фоне реабилитационных мероприятий у пациентки нормализовался стереотип ходьбы, улучшился почерк, поставлены основные бытовые навыки. Она выписана на амбулаторный этап медицинской реабилитации", - рассказала врач-невролог Екатерина Павлоградская.

Сейчас женщина может передвигаться самостоятельно, добавила доктор, у нее улучшилась мелкая моторика, к примеру, она может сама почистить морковку и помыть фрукты.

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# инсульт , областная больница , реабилитация

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