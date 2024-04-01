Тюменские поисковики ищут родственников летчика, пропавшего без вести в 1942 году

| Фото: Областной поисковый центр имени Артура Ольховского | Фото: Областной поисковый центр имени Артура Ольховского

Родственников красноармейца Владимира Яковлева ищут тюменские поисковики. Части самолета ЛаГГ-3 и останки летчика обнаружили у деревни Великое Село Старорусского района Новгородской области в ходе весенней экспедиции.

Из личных вещей пилота найдены полностью проржавевший пистолет ТТ, фрагменты ткани от одежды, пуговицы. По номеру двигателя самолета найдены сведения о пилоте. Это Владимир Тимофеевич Яковлев 1922 года рождения, сержант, 24 истребительный авиационный полк. Место рождения: Вологодская область, Чарозерский район, Шалго-Бодуновский сельский совет, д. Несмеяново. Мать: Яковлева Ксения Михайловна, г. Иваново, Сосновский р-н, 5-я линия, землянка № 2/4.

Поисковики установили, что у Владимира Тимофеевича были брат Сергей (1925–1980 гг.) и сестра Антонина (1919 года рождения). Они тоже воевали во время Великой Отечественной войны, призваны Кировским РВК г. Иваново.

Владимир Яковлев числился пропавшим без вести с 23 марта 1942 года, сообщает Областной поисковый центр им. Артура Ольховского.