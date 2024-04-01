Два с половиной миллиона звонков приняли сотрудники сall-центра тюменского водоканала

| Фото: Росводоканал Тюмень | Фото: Росводоканал Тюмень

На 2,5 млн звонков абонентов, позвонивших по телефону 540-940 ответили за полтора десятка лет специалисты информационно-справочной службы тюменского водоканала. Call-центр "Росводоканал Тюмень" был создан 27 апреля 2009 года. Сейчас здесь работают 10 специалистов и один голосовой робот-помощник.

Благодаря внедрению искусственного интеллекта повышается доступность информационной службы. Среднее время ожидания ответа специалиста на линии 15-17 секунд. Сотрудники службы готовы дать ответ на любой вопрос, касающийся деятельности предприятия. Помощь им оказывает информационная система.