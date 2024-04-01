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Проект "Мама-предприниматель" работает в Тюменской области

Общество, 12:02 29 апреля 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Уйти от найма и открыть своё дело предлагают многодетным мамам Тюменской области. Такой образовательный проект в России стартовал впервые.

"Жюри отобрало 27 участниц, у которых трое, четверо, пятеро и девять детей. Для них уникальность также заключается в том, что каждая из них уже после завершения проекта может открыть собственное дело при поддержке центра "Мой бизнес", а мы дальше будем оказывать им комплексные услуги", - поделилась с "Вслух.ру" руководитель Центра "Мой бизнес" Инвестиционного агентства Тюменской области Ильяна Багишева.

На проекте эксперты уже помогли участницам отобрать эффективные идеи для собственного дела. Большинство связаны с индустрией красоты. Лучший бизнес-план поддержали грантом в 100 тыс. рублей.

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