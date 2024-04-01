Многодетная мать из Тюмени выиграла грант 100 тысяч рублей на развитие бизнес-проекта

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Мама трех дочерей Татьяна Немцева из Тюмени признана победителем конкурсного отбора на лучший бизнес-проект по итогам программы "Мама-предприниматель" для многодетных женщин Тюменской области. Ее идея пошива дизайнерских купальников для занятий художественной гимнастикой признана экспертами перспективной. Она получила грант 100 тыс. рублей на развитие.

"Планирую организовать команду, расширить производство. Грант пойдет на оборудование и рекламу. Увлеклась пошивом купальников для художественной гимнастики после того, как дочь занялась этим видом спорта. Для начала решила сэкономить семейный бюджет, научилась их шить. Потом появился запрос от знакомых. Так это перешло в идею для бизнеса. Год занимаюсь, спрос есть", - рассказала Татьяна в интервью корреспонденту "Тюменской линии".

Руководитель центра "Мой бизнес" Инвестиционного агентства Тюменской области Ильяна Багишева считает, что все 27 проектов женщин оказались серьезными, но самый удачный - у победительницы.

"Проект по пошиву купальников для художественной гимнастике перспективный. Рынок это свободный, можно упаковывать продукт и смело заходить. При этом стоимость товара хорошая – 30-35 тысяч. За десять дней можно сшить изделие и представить на маркетплейсах", - отметила Ильяна.

Мама четырех детей из с. Казанское Валентина Фомина шьет постельное белье на заказ из натуральных тканей. Занимается этим два года. В процессе заняты все члены семьи. Участие в курсе "Мама-предприниматель" стало для нее полезным в плане самопрезентации: "Я человек не публичный, но здесь наши наставники зарядили нас. Я вышла, выступила, защитила свой проект. Много нового узнала, в том числе о финансовом планировании. Для меня это ценная информация. После этого проекта открою самозанятость".

Айгер Тюлюбаева считает, что после программы "Мама-предприниматель" она стала уверенней: "Мы вышли из зоны комфорта. Пять дней пролетели быстро. Мы получили здесь мощную поддержку. 1 мая открываю массажный салон в Тюменской слободе. Вложила собственные средства".

Сертифицированные тренеры в течение пяти дней дали участницам знания по ведению собственного дела, провели нетворкинг на саморазвитие. По итогу многодетные матери смогли упаковать свой продукт и защитить. Каждая получила специальный сертификат и подарки от партнеров.

Напомним, Тюменская область первой в стране реализовала проект бизнес-обучения многодетных женщин. Основная программа "Мама-предприниматель" пройдет в августе 2024 г. Проект реализуется в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство".

Анжела Лебедева