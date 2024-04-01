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Более 11,5 тысяч человек поддержали Тюмень на конкурсе "Город России-2024"

Общество, 09:49 30 апреля 2024

Более 11,5 тысяч человек поддержали Тюмени на конкурсе "Город России-2024". Областной центр на 13 месте и при поддержке может подняться выше.

Общенародные выборы самого привлекательного, узнаваемого и символичного российского города проходят с 2012 года. Голосование длится в течение всего календарного года. Итоги станут известны 31 декабря. Голосовать можно каждый день – один голос с IP-адреса в сутки. Регистраций, подтверждения по смс и e-mail не требуется, возрастных ограничений нет, процедура бесплатна. На официальном сайте город-россии.рф нужно выбрать город, собрать картинку и подтвердить выбор.

Как выяснил "Вслух.ру", в топ-15 также вошли еще пять городов Уральского федерального округа: Челябинск на 10 месте, Ханты-Мансийск – на 11. Екатеринбург располагается на 24 строке, Курган – на 41, Салехард – на 48. А возглавляет топ - Владивосток.

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