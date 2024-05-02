3 мая - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов 30 минут в "Олимпийской Ребячке" продолжится выездная программа социального проекта "СВОи для СВОих". 18+

В Тюмени в 13 часов 30 минут в Тюменской филармонии (ул. Челюскинцев, 45) продолжится Всероссийская акция "Георгиевская лента". 0+

В Тюмени в 17 часов в центре стратегического планирования "Сибирь" (ул. Осипенко, 35) начнется обсуждение проектов благоустройства территории в границах улиц Республики, Профсоюзной, Станкостроителей. 16+

В Тюмени в мультицентре "Контора пароходства" (ул. 25-го октября, 23а, стр. 1) стартует уникальное соревнование Межрегиональный IT-хакатон "ХАКАНЕТ". 6+

Интересное в этот день:

1101 — князь Владимир Мономах заложил в Смоленске Успенский собор, в котором была помещена Смоленская икона Божией Матери.

1494 — испанский мореплаватель Христофор Колумб открыл Ямайку.

1803 — российский император Александр I разрешил учредить в Москве Странноприимный дом (впоследствии НИИ скорой помощи им. Склифосовского).

1867 — в России основано Общество Красного Креста.

1904 — американский изобретатель Джордж Паркер запатентовал свою первую письменную ручку.

1907 — в России упразднены военно-полевые суды.

1932 — первый полёт летающей лодки МБР-2 Г. М. Бериева.

1957 — Совет Министров СССР и ЦК КПСС приняли Постановление о порядке передачи имущества при преобразовании колхозов в совхозы.

2004 — новый интернет-червь "Sasser" поразил сотни тысяч персональных компьютеров по всему миру.

2006 — около Сочи упал в море пассажирский самолёт А320 армянской авиакомпании "Армавиа", выполнявший рейс Ереван — Сочи. На борту находились 113 пассажиров.

2021 — обрушение эстакады метро в Мехико. Погибли 26 человек.