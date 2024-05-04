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Эксперт посоветовала тюменцам лучшее время для поиска работы

Экономика, 16:01 04 мая 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Лучшие периоды года для поиска работы назвала эксперт рекрутинга. По словам регионального представителя "Авито работы" в Уральском федеральном округе Елизаветы Чуриной, сезонность в рекрутинге отмечается только со стороны соискателей. Работодатели ищут кадры в постоянном режиме.

"Соискательская сезонность – пик приходится на период с января по апрель. Потом условно он падает и к сентябрю – до середины декабря возобновляется. Вот два таких сезона активности соискателей. Мы это видим по количеству посещений на сайте, откликов. А у работодателей история немного другая – как раз за счет событий в политике и экономике обозначилась непрерывность найма. Потребность в кадрах есть всегда", – подчеркнула эксперт.

Она отметила, кандидаты себя вольготно чувствуют, потому что рынок труда стал соискательским. Выбор большой есть в любой сфере. Исключение составляют отрасли, которые имеют сезонность – агропромышленный комплекс и ряд других направлений.

"В майские праздники мы рекомендуем работодателям не останавливать размещение вакансий и рекламы о найме. Откликов будет меньше, потому что большинство соискателей заняты семьей и своими делами. Однако те отклики, которые будут именно в праздники, являются самыми целевыми. Эти кандидаты действительно настроены и скорее всего они быстро примут решение", - порекомендовала работодателям Елизавета Чурина.

Оксана Корнеенкова

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# вакансии , поиск работы , трудоустройство

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