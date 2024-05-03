Три копии реальных тюменских ковров представлены на выставке в Тюмени

| Фото: vk.com/kover_72 | Фото: vk.com/kover_72

Три копии реальных тюменских ковров, созданных вручную 50 участницами проекта "Тюменский махровый ковёр – Ткём вместе!", представлены на выставке в Креативном центре "Земля искусства". Их можно увидеть до конца мая.

| Фото: vk.com/kover_72 | Фото: vk.com/kover_72

По информации организаторов проекта - АНО ТО "Дом ремёсел", ковёр "Коники" - самый большой, 1,5 на 2,20 метра. Его ткали одновременно две-три мастерицы. Он имеет густой ворс и традиционный для Тюменского уезда IХ века рисунок – две конские головы.

Две лошади символизируют супружескую верность, такой ковёр ткали и дарили в качестве приданного на свадьбу, приговаривая: "Как эти лошади вечно смотрят друг на друга, так бы и муж на жену смотрел всю жизнь!" Ковры с лошадиными головами после революции перестали ткать, но лучшие образцы хранятся в сибирских музеях. Для работы в рамках проекта был использован прототип ковра Агнии Квасниковой, ковровщицы из артели "Ковёрница" с. Каменка.

Ковёр "Два мака" - по образцу упоровского ковра из коллекции Натальи Сезёвой - представляет прообраз конской попоны. Два симметрично расположенных ярких цветка могли бы празднично украсить коня и согреть в зимнюю стужу.

Третий ковёр соткан по мотиву ковра "Аленький цветочек" Нины Переладовой из д. Одино Упоровского района. Выполнен в смешанной технике. На безворсовом сером фоне расцвёл яркий махровый цветок с богатой листвой.

С сентября 2023 г. более 50 женщин под руководством специалистов прошли обучение по созданию настоящих тюменских махровых ковров. Проект реализуется при поддержке Президентского Фонда культурных инициатив.

"С начала проекта мастерскую Тюменского махрового ковра в рамках интерактивной экскурсии посетили 300 школьников Тюмени и Тюменского района. На экскурсии ребята узнали не только про народный художественный промысел Тюменской области, но и помогали мастерицам в их работе – теребили овечью шерсть, пряли нить с помощью веретена, а на ткацком станке завязывали ковровые узелки. Многие вспоминали, что такие ковры они видели у своих бабушек, а некоторые захотели даже получить профессию ткача после окончания школы", - рассказала автор проекта Наталья Денисова.

Посетить выставку ковров можно в Креативном центре "Земля искусства" (ул. Щербакова, 88а). Вход свободный.