Компания "Бантер Групп" реализует новый проект в Тюменской области

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Компания "Бантер Групп" реализует новый проект в Тюменской области. Предприятие работает над комплексными решениями в области нефтедобычи, подготовки и транспортировки нефти и газа, теплоэнергоснабжения. Развивает инфраструктуру для производства и заправки транспорта сжиженным природным газом (СПГ), сообщает инвестиционное агентство Тюменской области.

Компания "Бантер Групп" обратилась через сервис "Личный кабинет инвестора" на инвестиционном портале Тюменской области. После полученной заявки делегация агентства встретилась в офисе управляющей компании в Екатеринбурге. В рамках переговоров была достигнута договоренность о визите в Тюменскую область.

Представители компании уже осмотрели земельные участки для реализации проекта строительства. В ближайшее время инвестор рассмотрит выбранные площадки на предмет примыкания автомобильной дороги к участкам. Затем примет участие в заседании Проектного офиса по сопровождению инвестиционных проектов для принятия окончательного решения.

Добавим, компания "Бантер Групп" реализовала более 300 проектов на территории России, Казахстана и Узбекистана. Предприятие имеет производственные площади в Екатеринбурге, Сызрани, научно-технический центр в Саратове.