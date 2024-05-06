Концерты, кубки и марафоны пройдут в Ишиме ко Дню Победы

| Фото: администрация Ишима | Фото: администрация Ишима

Шахматный турнир и мастер-класс по изготовлению Георгиевской ленты откроют программу праздничных мероприятий ко Дню Победы в Ишиме 6 мая. Формат мероприятий, посвященных 79-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, будет несколько сжатым, но охватит всех горожан.

"Несмотря на чрезвычайную ситуацию, связанную с паводком, в Ишиме были подготовлены и пройдут все запланированные ко Дню Победы мероприятия. Цикл событий, ориентированных на подрастающее поколение, молодежь и ветеранов, традиционно начинается в преддверии 9 Мая. Наша задача – передать память о Победе в том виде, в котором мы ее знаем и бережно храним", - рассказал в интервью корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" заместитель главы Ишима по социальным вопросам Борис Долженко и поделился программой праздничных мероприятий, посвященных одному из главных праздников России.

Патриотический марафон "Парад бессмертной славы" продолжит цикл мероприятий 7 мая в центральной модельной библиотеке.

На стадионе "Центральный" 8 мая развернутся фестиваль ГТО, турнир по баскетболу и легкоатлетическая эстафета.

Народный Ишимский театр "Зеркало" представит публике спектакль "Барабанщица" 1959 года, который возродил в 2023 году.

Завершит день концерт вокально-инструментальной группы "От Афгана до Чечни".

В День Победы в Ишиме пройдут концерты фронтовых бригад и праздничное шествие Бессмертного автополка.

Кубок Победы по футболу соберет болельщиков в спортивно-оздоровительном комплексе "Локомотив".

Торжественные мероприятия с возложением цветов состоятся на двух городских локациях: у памятника ишимским железнодорожникам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, и у мемориала на Соборной площади.

В течение дня жители Ишима смогут стать участниками тематических интерактивных программ и акции "Свеча памяти" на площади у Дворца культуры.

Сразу две концертные программы состоятся в зале им. 30-летия ВЛКСМ в 12 и в 18 часов 30 минут.

Концерт во Дворце культуры продолжит городской фестиваль "Цена Победы".

Для молодежи будет организована работа кинозала под открытым небом.

Парад у Дома ветеранов будет организован совместно с правоохранительными органами и военнослужащими запаса.

Продолжаются конкурсы патриотических рисунков, писем, фотографий.

Инна Кондрашкина