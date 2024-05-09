Волонтеры "Газпром нефти" подарили праздник тюменским ветеранам

Благотворительную инициативу ко Дню Победы провели специалисты "Газпромнефть-Ямала" и "Газпромнефть-Развития".

Нефтяники посетили более 40 ветеранов и детей войны. Волонтеры вручили им подарки, продуктовые наборы, цветы и красочные открытки, которые специально к акции подготовили дети сотрудников.

Начальник управления по связям с общественностью и корпоративным коммуникациям "Газпромнефть-Развития" Екатерина Паймулина отметила, что акция стала возможной благодаря молодым специалистам предприятия - у них родилась идея помочь ветеранам и приобщить к этому коллег из нескольких офисов.

"Мы с коллегами с радостью присоединились к волонтерской акции, для нас эта встреча также важна, улыбки и эмоции ветеранов – это невероятный пример жизнелюбия и стойкости, которому хочется следовать", – поделился начальник отдела обеспечения и контроля качества, волонтер "Газпромнефть-Ямала" Сергей Поздняков.

Подобрать подарки ветеранам помог "Региональный центр активного долголетия, геронтологии и реабилитации". Как отметила начальник отдела по связям с общественностью, социальному проектированию центра Ирина Богунова на обслуживании в учреждении находится более 1 тыс. 500 одиноких граждан старшего поколения.

Предприятия "Газпром нефти" регулярно сотрудничают с геронтологическим центром в Тюмени. В течение года волонтеры поздравляют пожилых подопечных с праздниками и помогают приобрести необходимые вещи. Акция к 9 мая прошла при поддержке программы социальных инвестиций "Родные города".