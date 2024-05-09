Бойцы СВО с передовой поздравили тюменских фронтовиков

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменских фронтовиков с Днем Победы поздравили участники специальной военной операции. Для бойцов – это большая честь. Военнослужащие записали видео, в котором выражают благодарность.

Каждый из ветеранов-фронтовиков в годы войны выполнял боевые задачи в таком же подразделении и даже должности, что и авторы ролика, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Мефодия Гавриловича Гаврилова поздравили бойцы 38-го отдельного инженерно-саперного батальона "Тобол". Мефодий Гаврилович учился в Тюменском пехотном училище, воевал на Белорусском фронте, трижды ранен. За отвагу и мужество награжден орденами Красной Звезды и Отечественной войны I степени. Видеопоздравление с передовой от тюменских бойцов Мефодию Гавриловичу сегодня дали послушать во время акции "Парад у дома ветеранов".

Саитгали Валеевича Залялова — военнослужащие подразделения специального назначения "Ахмат". Саитгали Валеевич сражался в составе 537-й Ново-Украинской Краснознаменной ордена Суворова дивизии (мотострелковый гвардейский полк). Принимал участие в боях за взятие городов Будапешта и Вены. Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями.

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

А Ивана Матвеевича Пояркова — рота снайперов 61-й гвардейской Киркенесской Краснознаменной бригады морской пехоты. Иван Матвеевич — выпускник снайперской школы г. Чебаркуль. Участвовал в боях на 1-м Украинском фронте в составе 70-й механизированной бригады автоматчиков. Ветеран награжден медалями "За отвагу", "За боевые заслуги", "За взятие Берлина", "За освобождение Праги", "За победу над Германией", орденом Отечественной войны II степени.