Слушания по исполнению городского бюджета пройдут в Тюмени 16 мая

Тюменцев приглашают принять участие в публичных слушаниях по проекту решения Тюменской городской думы "Об исполнении бюджета города Тюмени за 2023 год".

Как сообщает городская администрация, слушания пройдут 16 мая с 18 часов до 19 часов 30 минут по адресу ул. Первомайская, 20. Регистрация участников начнётся в 17 часов.

Отметим, что проект отчета опубликован в сетевом издании "Официальные документы города Тюмени".