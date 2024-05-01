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Слушания по исполнению городского бюджета пройдут в Тюмени 16 мая

Общество, 10:43 11 мая 2024

Тюменцев приглашают принять участие в публичных слушаниях по проекту решения Тюменской городской думы "Об исполнении бюджета города Тюмени за 2023 год".

Как сообщает городская администрация, слушания пройдут 16 мая с 18 часов до 19 часов 30 минут по адресу ул. Первомайская, 20. Регистрация участников начнётся в 17 часов.

Отметим, что проект отчета опубликован в сетевом издании "Официальные документы города Тюмени".

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# городской бюджет , публичные слушания

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