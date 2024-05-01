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10 домовладений в Казанском районе дезинфицировали после отступления паводка

Общество, 14:41 11 мая 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Дезинфекция 10 домовладений проведена в освобожденных от паводковых вод населенных пунктах Казанского района. Роспотребнадзор Тюменской области продолжает мониторинг качества воды, подаваемой населению.

В районах, где существует опасность подтопления, отобрано для исследований 4 тыс. 257 проб воды, в том числе 875 - из подземных и поверхностных водоисточников, 1 тыс. 106 - перед поступлением в распределительные сети и 2 тыс. 276 - из разводящей сети.

В мобильной лаборатории исследовано 510 проб воды на аденовирусы, норовирусы, ротавирусы, астровирусы, энтеровирусы, гепатит А. Положительных находок не выявлено, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

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