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Участники книжного клуба прочитают стихи в научной библиотеке

Общество, 20:01 14 мая 2024

Тюменская областная научная библиотека | Фото: Тюменская областная научная библиотека

Встреча книжного клуба "Смысл. Поэзия" пройдёт в Тюменской областной научной библиотеке 17 мая.

Ее участники смогут рассказать наизусть любимые поэтические произведения. Специальный гость - основатель "Шоу коротких историй" Алексей Голомолзин.

Он расскажет слушателям, как преодолеть порог смущения, выйти на сцену и начать выступать.

Поэтическая встреча начнётся в 18 часов 30 минут.

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# Тюменская областная научная библиотека

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