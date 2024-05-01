Участники книжного клуба прочитают стихи в научной библиотеке
Общество, 20:01 14 мая 2024
| Фото: Тюменская областная научная библиотека
Встреча книжного клуба "Смысл. Поэзия" пройдёт в Тюменской областной научной библиотеке 17 мая.
Ее участники смогут рассказать наизусть любимые поэтические произведения. Специальный гость - основатель "Шоу коротких историй" Алексей Голомолзин.
Он расскажет слушателям, как преодолеть порог смущения, выйти на сцену и начать выступать.
Поэтическая встреча начнётся в 18 часов 30 минут.