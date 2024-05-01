  • 17 мая 202417.05.2024пятница
  • USD90,9239
    EUR98,8978
  • В Тюмени 12..14 С 4 м/с ветер юго-западный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

Из Тюмени в Сочи Utair будет летать ежедневно с июня

Общество, 08:27 17 мая 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

До семи раз в неделю увеличит число рейсов в Сочи из Тюмени Utair с июня, сообщает пресс-служба авиакомпании.

Вылеты из Тюмени запланированы ежедневно один раз в сутки.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# UTair , Рощино , Сочи

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
10:27 17.05.2024В Тюменской области особое внимание уделяют поддержке многодетных семей
10:16 17.05.2024 Профильные смены "Время Первых" стартовали в пяти лагерях Тюменской области
09:54 17.05.2024Роман "Дислексия" Светланы Олонцевой обсудят на книжном клубе в Менделеевке
09:43 17.05.2024Застройщики очистят от мусора лесной массив в Тюмени