Из Тюмени в Сочи Utair будет летать ежедневно с июня

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

До семи раз в неделю увеличит число рейсов в Сочи из Тюмени Utair с июня, сообщает пресс-служба авиакомпании.

Вылеты из Тюмени запланированы ежедневно один раз в сутки.