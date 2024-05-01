Более трех тонн мелочи сдали жители Тюменской области в 2023 году

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Обменять скопившуюся мелочь на банкноты или зачислить на свой банковский счет смогут тюменцы в рамках акции "Монетная неделя" с 20 мая по 2 июня, сообщает Банк России. В прошлом году при проведении подобной акции жители региона, Югры и Ямала сдали более 750 тыс. штук монет на сумму 3,4 млн рублей. Общий вес сданной мелочи составил 3,4 тонны.

В Центробанке пояснили, что монет чеканят огромное количество, но большая их часть не возвращается в оборот, а они нужны. Происходит это из-за того, что люди предпочитают расплачиваться банкнотами или безналично, а монеты оседают в копилках.

"В целом по стране в обращении находится почти 72 миллиарда штук монет, это примерно по 500 монет на одного жителя. Организации розничной торговли нуждаются в мелочи, но неохотно принимают ее в оплату за товары. Проведение акции поможет вернуть монеты в оборот и сократить затраты на их чеканку", – сообщила начальник отдела наличного денежного обращения отделения Банка России по Тюменской области Наталья Бесчастных.

Вне рамок проведения акции скопившиеся монеты можно просто потратить в магазине или зачислить на счет своей банковской карты. Эта услуга в банках бесплатна.