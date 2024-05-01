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Славянский сквер обустроят в Тюмени в 2025 году

Общество, 17:15 17 мая 2024

администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Славянский сквер, расположенный в районе улиц Тульской — Рижской — Республики в Тюмени планируют обновить в 2025 году. Для проведения благоустройства объединят усилия муниципалитета и социально ориентированных бизнес-партнеров, сообщает администрация города.

Также через год благодаря нацпроекту "Жилье и городская среда" преобразится территория, расположенная по проезду Геологоразведчиков, от улицы Тульской до дома № 42. Благоустройство этого пространства на портале "Я решаю!" поддержали 489 тюменцев. 22 тыс. 947 голосов было получено при выборе дизайн-проекта для этой территории.

администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

По словам руководителя руководитель управы Ленинского округа Александра Ильина, само название — проезд Геологоразведчиков говорит об истории развития Тюмени, напоминая о представителях профессий, благодаря которым развивался город. Ожидается, что здесь появится объект в честь геологов-первопроходцев, будут применены современные проектные решения, и территория получит новую жизнь.

администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

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# благоустройство

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