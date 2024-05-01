Старт фестивалю "Музыкальная экспедиция" дали в Тюменской филармонии

| Фото: пресс-служба Тюменского концертно-театрального объединения | Фото: пресс-служба Тюменского концертно-театрального объединения

Фестиваль-путешественник "Музыкальная экспедиция" стартовал в Тюменской области 21 мая. Команда именитых музыкантов подготовила самые разные программы для слушателей региона.

Музыканты приехали в Тюмень из Псковской области, где сценой для них послужила Покровская башня XV века. Так, "Музыкальная экспедиция" выводит шедевры мировой классики и произведения современных авторов за пределы академических залов, делает их ближе к людям. В Тюмени по традиции старт дали в филармонии. Арт-директор фестиваля "Музыкальная экспедиция", заслуженный артист России, признанный во всем мире виолончелист Борис Андрианов обратился к шедеврам камерной классики Петра Чайковского и Сезара Франка.

Первое отделение отвели фортепианному квинтету фа минор французского композитора и органиста. Во второй части слушателей ждал струнный секстет “Воспоминания о Флоренции” Петра Чайковского. Во Флоренции великий композитор был несколько раз, каждое пребывание там он испытывал разные эмоции – от радости от красоты увиденного, счастья от погружения в искусство до ощущения неуютности.

Уже с 22 мая участники проекта выходят на открытые площадки. Для Бориса Андрианова концерты под открытым небом – необычный формат.

“Не упираться глазом в стену, а видеть перед собой просторы и небо, это, конечно же, вдохновляет. Нужны очень хороший звук, другие условия. Это гораздо сложнее организовать, но на выходе всем очень приятно. Если же погода выдается плохой, у музыкантов есть "план Б” – варианты в виде домов культуры, других мест, куда можно переместиться”, – сказал Борис Андрианов.

Музыкальные программы никак не привязаны к местами, где будут играть участники фестиваля. Борис Андрианов не ограничивает коллег, предлагает им сыграть то, что они хотят.

“Мировая литература за столетия накопила столько всего для скрипки, виолончели, альта, фортепиано, флейты, джаза. Выбор огромный. Мы исходим из того, к чему душа лежит. С программой к каждому концерту мы определяемся практически на месте”, – добавил Борис Андрианов.

Арт-директор фестиваля-путешественника немного приоткрыл завесу тайны. Программы будут балансировать между джазом и классикой. Музыканты хотят представить разные и непохожие друг на друга выступления, чтобы слушатели могли и подумать, и повеселиться, и помечтать.

“Хочу, чтобы на протяжении концерта зритель оставался в напряжении, находился в разных эмоциональных состояниях. Каждый музыкант неповторим и их сочетание тоже. Уникально, что у нас не сложившиеся коллективы, которые всегда путешествуют вместе. Мы соединяемся на эти дни и потом разъезжаемся”, – заключил он.

Заместитель директора департамента культуры Тюменской области Анна Кривоносова сказала, что профессиональные музыканты дарят слушателям классическую музыку, смешивая ее со звуками природы, пением птиц. Даже несмотря на непогоду, зрители не спешат уходить с концертов. Так было в 2023 году, когда во время одного выступления в Тюменской области начался сильный дождь, но музыканты продолжили играть, слушатели не покинули площадку, а аплодировали.

Новые локации фестиваля-путешественника будут неожиданны и привлекательны, считает генеральный директор Тюменского концертно-театрального объединения Вероника Кирюшина. Так, 22 мая “Музыкальная экспедиция“ продолжит путешествие по пешеходной улице Дзержинского. Вечером этого дня участники проекта сыграют у “Конторы пароходства”. 23 мая музыкантов можно будет услышать в культурно-образовательном пространстве “Ива парк” и на площади Николая Чукмалдина в селе Кулакова. В Римско-католическом храме в Тобольске концерт пройдет 24 мая. Завершится фестиваль в туристическом комплексе “Абалак” 25 мая.

“Присоединятся все, кто любит классическую и джазовую музыку. В этом году с нами будут участвовать джазовое трио Александра Маслова. Всего в составе экспедиции – десять музыкантов. Это будет интересно”, – добавила Вероника Кирюшина.

Тюменка Нина третий год приходит на выступления в рамках фестиваля-путешественника. Женщина не могла пропустить открытие в филармонии и в этот раз. “Андрианова слышу не первый раз, ходила, когда еще он приезжал отдельно с оркестром. Третий год хожу на “Музыкальную экспедицию”, очень ждала этого момента. У участников этого проекта хороший подбор музыки, отличное исполнение. Сходим к дому Буркова на улицу Дзержинского, и на набережную. Хочу поехать в “Ива парк”. В прошлом году в Тюмени я посетила все площадки, где выступали музыканты, съездила и в Ялуторовск”, – поделилась слушательница.

Отметим, в 2023 году проекту "Музыкальная экспедиции" исполнилось 10 лет. Тюменская область принимает музыкантов третий год подряд.

С программой фестиваля в регионе можно ознакомиться по ссылке. Возрастное ограничение: 6+.

Инна Пахомова