Именитые музыканты порадуют жителей Тюменской области на фестивале "Музыкальная экспедиция"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Фестиваль-путешественник "Музыкальная экспедиция" соберет гостей в разных локациях Тюменской области с 21 по 25 мая, сообщает Тюменское концертно-театральное объединение.

В составе экспедиции выступят именитые музыканты. Это арт-директор фестиваля "Музыкальная экспедиция" заслуженный артист России, признанный во всем мире виолончелист, профессор из Москвы Борис Андрианов, российская виолончелистка, одна из самых разносторонних и востребованных артисток из Москвы Анна Кошкина, участник международных фестивалей музыки во Франции, Норвегии, Германии, Израиле, России, Греции, Австрии и Италии Екатерина Корнишина и другие.

Порадует слушателей и джазовое трио Александра Маслова - известный петербургский ансамбль, исполняющий классическую музыку в джазовой обработке.

Событие начнется 21 мая в 19 часов в Тюменской филармонии. 22 мая в 12 часов концерт пройдет на сцене на пешеходной улице Дзержинского.

22 мая в 19 часов любителей музыки будут ждать на набережной Туры у "Конторы пароходства". 23 мая в 12 часов площадкой станет территория в японском саду "Ива Парк" (с. Луговое).

В парке им. Николая Чукмалдина (с. Кулаково) концерт начнется 23 мая в 19 часов. 24 мая в 19 часов фестиваль пройдет в Римско-католическом храме Пресвятой Троицы (Тобольск, ул. Розы Люксембург, 11).

25 мая в 15 часов концерт состоится в туристическом комплексе "Абалак" (Тобольский район).

В программе концертов возможны изменения. Билеты нужны только на первый концерт, который пройдет 20 июня в Тюменской филармонии. На остальные мероприятия с 22 по 25 мая вход свободный. Гостей просят пройти обязательную регистрацию по ссылке.

Возрастное ограничение: 6+.