  • 22 мая 202422.05.2024среда
  • USD90,4082
    EUR98,2971
  • В Тюмени 13..15 С 4 м/с ветер западный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

В Тюмени аварийно сел самолет, летевший из Уфы в Новый Уренгой

Происшествия, 11:08 22 мая 2024

авиакомпания Ямал

В аэропорту Рощино в Тюмени 22 мая аварийно сел самолет, летевший из Уфы в Новый Уренгой.

"В 8 часов 15 минут экипаж воздушного судна SU-95 RA-89081 авиакомпании "Ямал" при выполнении регулярного рейса YC-188 сообщением Уфа-Новый Уренгой доложил об отказе автоматики", - сообщает Уральская транспортная прокуратура.

Экипаж принял решение следовать на запасной аэродром в Тюмень, где благополучно произвел посадку, пострадавших нет.

Новоуренгойская транспортная прокуратура организовала проверку.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# аварийная посадка , самолет

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
11:08 22.05.2024В Тюмени аварийно сел самолет, летевший из Уфы в Новый Уренгой
18:39 21.05.2024Мошенники похитили у тюменки 215 тыс. рублей под предлогом продления сим-карты
14:36 21.05.2024Тюменец сломал кости супруге во время пьяной ссоры
13:30 21.05.2024В Тюмени на путепроводе М. Тореза упали столбы и повредили три автомобиля