В Тюмени аварийно сел самолет, летевший из Уфы в Новый Уренгой

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В аэропорту Рощино в Тюмени 22 мая аварийно сел самолет, летевший из Уфы в Новый Уренгой.

"В 8 часов 15 минут экипаж воздушного судна SU-95 RA-89081 авиакомпании "Ямал" при выполнении регулярного рейса YC-188 сообщением Уфа-Новый Уренгой доложил об отказе автоматики", - сообщает Уральская транспортная прокуратура.

Экипаж принял решение следовать на запасной аэродром в Тюмень, где благополучно произвел посадку, пострадавших нет.

Новоуренгойская транспортная прокуратура организовала проверку.