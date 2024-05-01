Александр Моор рассказал главе МЧС о ситуации с паводком в Вагайском районе

Самая напряженная обстановка с паводком в Тюменской области - в Вагайском районе. Об этом рассказал глава региона Александр Моор руководителю МЧС Александру Куренкову в ходе правительственной комиссии 23 мая.

Губернатор сообщил, что в зону возможного подтопления по реке Иртыш в Вагайском районе попадают 15 населенных пунктов. Могут быть подтоплены 360 домов, ведется эвакуация населения.

"По Иртышу идет колоссальный объем воды. В селе Большой Карагай, которое первым встретило половодье, уровень сейчас составляет 1303 см. Это на метр с лишним больше, чем было в рекордном 2016 году", - добавил он.

По словам Александра Моора, на Иртыше применяется сейчас весь опыт, полученный на реках Ишим и Тобол.