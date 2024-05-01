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Отборочный раунд международного футбольного фестиваля стартовал в Тюмени

Спорт, 11:36 24 мая 2024

департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

Игры отборочного раунда международного футбольного фестиваля "Локобол-РЖД-2024" стартовали в Тюмени 24 мая. В течение трех дней, по 26 мая включительно, местом проведения соревнований станет стадион "Бенат" (ул. Воронинские горки, 101 а/1), сообщает региональный департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования.

Участие в региональном этапе принимает 21 команда в составе юношей 12 лет из Тюмени, Заводоуковска и Омутинского района.

"Ограничений по количеству игроков в этапе у нас нет, играть могут все желающие, но только одна команда сможет отобраться на следующие игры", - поделился главный судья соревнований Олег Панфилов.

Победитель по итогам отборочного раунда получит право отправится на межрегиональный этап фестиваля. Он пройдет в Челябинске с 18 по 20 июня.

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