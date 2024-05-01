Студенческий центр открыли в общежитии Тюменского медуниверситета

| Фото: ТГМУ | Фото: ТГМУ

Новый Студенческий центр открылся в здании общежития №2 ТГМУ. Просторный и комфортный зал помещения студенты могут использовать как место для командной работы, проведения досуговых мероприятий или отдыха, а также всевозможных конференций, сообщает пресс-служба вуза.

На торжественном открытии пространства председатель совета обучающихся Татьяна Черкашина представила направления деятельности молодежи, познакомила с лидерами объединений и попросила гостей сказать, какое новое направление студенческой деятельности было бы актуально для медуниверситета.

"С 2023 года мы начали обучение по программам среднего профессионального образования. Это был целенаправленный шаг, потому что это вклад в развитие региона. Уже в этом году нам дали 110 бюджетных мест. Открываются новые программы ординатуры, магистратуры. По специалитету хотим двигаться в двух направлениях – биотехнология и IT. Медицинскую кибернетику откроем с 2025 года – мы точно хотим, чтобы такие студенты у нас были. Клиническая медицина и IT – это те группы специальностей, которые сейчас наиболее востребованы. И нам часто не хватает в наших командах этих людей", - сказал ректор ТГМУ Иван Петров.