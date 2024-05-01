Выдано разрешение на реставрацию флигеля дома В. П. Буркова в Тюмени
Общество, 16:56 24 мая 2024
| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"
Флигель дома В. П. Буркова на ул. Дзержинского в Тюмени отреставрируют. Разрешение на выполнение ремонтно-реставрационных работ выдал областной комитет по охране и использованию объектов историко-культурного наследия 23 мая.
Как сообщает пресс-служба ведомства, источником финансирования работ выступает бюджет города.
Ранее глава Тюмени Руслан Кухарук сообщал, что в доме разместится музей Конька-горбунка.
Так будет выглядеть объект после реставрации.
| Фото: Комитет по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области