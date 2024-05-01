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Выдано разрешение на реставрацию флигеля дома В. П. Буркова в Тюмени

Общество, 16:56 24 мая 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Флигель дома В. П. Буркова на ул. Дзержинского в Тюмени отреставрируют. Разрешение на выполнение ремонтно-реставрационных работ выдал областной комитет по охране и использованию объектов историко-культурного наследия 23 мая.

Как сообщает пресс-служба ведомства, источником финансирования работ выступает бюджет города.

Ранее глава Тюмени Руслан Кухарук сообщал, что в доме разместится музей Конька-горбунка.

Так будет выглядеть объект после реставрации.

Комитет по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области | Фото: Комитет по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области

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# Дом Буркова

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