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Тюменцы научатся писать творческие проекты и получат средства на реализацию идей

Общество, 19:43 25 мая 2024

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Стартует прием заявок на образовательную программу конкурса на реализацию творческих проектов "ЦЕХ" в Тюменской области.

"В этом году нам удалось расширить и углубить образовательную часть "ЦЕХа". На каждом направлении участники не просто погрузятся в темы через лекции, но еще и на практике закрепят знания о том, как оформить идею и получить средства на ее реализацию", — рассказала заместитель руководителя Молодежного театрального центра "Космос" Лидия Фрицлер.

С 17 июня по 15 июля эксперты научат участников создавать творческие проекты, поделятся знаниями по семи направлениям: проектный менеджмент, бюджетирование проекта, авторское право, разработка креативных концепций, эмоциональный интеллект, работа с документацией и работа с командой.

С 15 по 26 июля участники должны оформить свою идею в проект и подать его на участие в конкурсе поддержки "ЦЕХ". Защита перед экспертным советом пройдет с 1 по 6 августа.

Конкурс на реализацию творческих проектов "ЦЕХ" проводится ежегодно и направлен на поддержку творческой молодежи в возрасте от 18 до 35 лет. Организатор — молодежный театральный центр "Космос". При поддержке департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области

Регистрация здесь.

Подать заявку можно с 26 мая до 16 июня включительно

Возрастное ограничение: 18+.

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# конкурс грант , конкурс ЦЕХ , МТЦ Космос

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