Тюменские газовики приступили к подготовке систем газоснабжения к отопительному сезону

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Компания "Газпром газораспределение Север" планирует за летний период провести текущий ремонт 220 установок катодной защиты, 2 тыс. 697 газораспределительных пунктов и 41 тыс. 253 единиц запорной арматуры распределительных газопроводов.

"Подготовка газового хозяйства к отопительному сезону – одна из приоритетных задач для нашей компании. Выполнение всего комплекса мероприятий обеспечит надежность газоснабжения и безопасность потребителей газа зимой в период усиленных нагрузок", - отметил главный инженер АО "Газпром газораспределение Север" Ильшат Сабитов.

Специалисты компании проведут приборное обследование на герметичность и целостность изоляции более двух тысяч километров газопроводов, проведут техническое диагностирование 96 пунктов редуцирования газа.

Работы пройдут в 26 районах Тюменской области, 6 районах Югры и 5 - Ямала.