Фуат Сайфитдинов: депутаты положительно оценили работу правительства Тюменской области за 2023 год

| Фото: duma72.ru | Фото: duma72.ru

Депутаты положительно оценили работу правительства Тюменской области за 2023 год. Достигнуты высокие результаты в ключевых направлениях. Об этом заявил председатель Тюменской областной думы Фуат Сайфитдинов, комментируя отчёт губернатора Тюменской области Александра Моора о работе правительства за 2023 год.

"Все депутаты проголосовали за положительную оценку отчёта губернатора. Никогда ещё не было такой единодушной поддержки доклада о работе правительства. И это о многом говорит. Сегодня работа проходит в условиях многозадачности вызовов. В этих условиях, когда экономика работает как часы, когда есть адаптация к многочисленным санкциям, предприниматели получают серьезную поддержку, все социальные обязательства власть исполняет. Я обратил внимание на то, что выполняется задача по занятости, росту реальных доходов, что немаловажно. И когда много таких прорывных проектов, как строительство кампуса, строительство школ, жилья, детских садов, конечно же, это говорит о том, что мы живём в очень благополучном регионе", - подчеркнул председатель облдумы.

Он также подчеркнул, что органы власти достигают поставленные задачи и успешно справляются с новыми вызовами. Таким стал паводок в текущем году. Большая вода нанесла большой ущерб инфраструктуре муниципалитетов. Но при этом многое удалось отстоять за счёт системного и превентивного подхода. К примеру, населенные пункты, федеральную трассу в Арбатском районе Тюмень - Омск и другие объекты.

Оксана Корнеенкова