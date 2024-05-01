В Тюменской области зарегистрировали 8,4 тысячи договоров долевого строительства

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

8,4 тыс. договоров участия в долевом строительстве зарегистрировали в Тюменской области с января по апрель. Это на 6,5 % больше по сравнению с тем же периодом 2023 г., сообщае региональное управление Росреестра.

Всего специалисты ведомства приняли 361 тыс. решений об осуществлении кадастрового учета, регистрации прав. Еще 22,1 тыс. – в рамках единой процедуры. Средний фактический срок учета и регистрации прав на недвижимость в апреле составлял 1,1 день.

На 62,8 % выросло количество учетных действий в отношении объектов недвижимости по постановке на кадастровый учет. Их число составило 61,7 тыс.