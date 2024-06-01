Удачи на новом посту пожелал Руслану Кухаруку губернатор Тюменской области Александр Моор

| Фото: из Telgram-канала губернатора Тюменской области Александра Моора | Фото: из Telgram-канала губернатора Тюменской области Александра Моора

Удачи на новом посту пожелал Руслану Кухаруку губернатор Тюменской области Александр Моор на внеочередном заседании Тюменской городской думы, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

"Уверен, у вас все получится. Когда-то шесть лет назад на этой же трибуне я желал вам успехов в должности главы города Тюмени. Сегодня я желаю вам успехов в должности руководителя сильного и крупного региона России. В добрый путь!" - сказал губернатор.

Александр Моор вручил временно исполняющему обязанности главы Ханты-Мансийского автономного округа — Югры почетную грамоту губернатора Тюменской области.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин в ходе личной встречи предложил главе города Тюмени Руслану Кухаруку возглавить ХМАО – Югру.

Источник: информационный центр правительства Тюменской области