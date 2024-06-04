40 дефектов на тюменских теплосетях устранил УСТЭК на первом этапе гидравлических испытаний

| Фото: УСТЭК | Фото: УСТЭК

114 км магистральных и разводящих трубопроводов исторического центра города, Лесобазы и Заречного микрорайона проверили специалисты УСТЭК на первом этапе гидравлических испытаний. На теплосетях устранено 40 дефектов, которые могли бы стать причиной повреждения теплотрасс в зимнее время, сообщает пресс-служба компании.

Во время гидравлических испытаний на управляющих компаниях лежит обязанность по подготовке к следующему отопительному сезону общего теплосетевого имущества дома. Им необходимо проверить на прочность и плотность внутридомовые коммуникации, сдать на поверку прибор учета, промыть водоподогреватели и, при необходимости, провести ремонтные работы.