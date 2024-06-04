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Фуат Сайфитдинов: Тюменской области есть о чём рассказать

Политика, 17:43 04 июня 2024

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Тюменской области есть о чем рассказать и чем поделиться. Об этом председатель Тюменской областной думы Фуат Сайфитдинов рассказал, посетив стенд региона в рамках дней Урало-Сибирского макрорегиона, проходящих на международной выставке "Россия" в комплексе ВДНХ в Москве 4 июня.

"Сегодня наш макрорегион представит те проекты, которые являются точками роста как для экономики, так и для социальной сферы", - отметил Фуат Сайфитдинов.

Напомним, что главы Курганской, Свердловской, Тюменской и Челябинской областей, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов презентуют перспективные проекты по темам "Нефтегаз", "Технологический суверенитет" и "Инфраструктура".

"Уже длительное время в рамках выставки "Россия" проходят значимые для жизни Тюменской области мероприятия. Поток посетителей большой и важно, что люди могут увидеть размах нашей страны и уникальность каждого региона", - добавил председатель облдумы.

Дни регионального развития продолжатся 5 июня серией презентаций проектов-победителей конкурса "Россия - страна достижений". Голосование по ним завершилось 3 июня.

Николай Ступников

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# ВДНХ , выставка , Фуат Сайфитдинов

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