Праздничные программы, велофестиваль и "Мост дружбы" ждут тюменцев в День России

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Праздничные программы, велофестиваль, фестиваль национальных культур "Мост дружбы" и концерты подготовили для жителей Тюменской области в День России, который отмечается 12 июня.

12 июня в 11 часов на площади у правительства Тюменской области начнется велофестиваль. Здесь будут ждать всех желающих, которые катаются на двухколесном транспорте. Гонок и профессиональных заездов здесь не будет. Велосипедисты стартуют от здания правительства региона, проедут по ул. Водопроводной, сделают круг и вернутся обратно. На площадке участников ждут активности, раздача ленточек с триколором, соревнования. На сцене выступят чтецы, певцы. Регистрацию участники могут пройти на месте в 10 часов и получить специальные жетоны, с которыми потом смогут участвовать в разных конкурсах.

Возрастное ограничение: 6+.

На площади 400-летия Тюмени в 12 часов дадут старт фестивалю национальных культур "Мост дружбы". Работа интерактивных площадок начнется в 11 часов. На главной сцене выступят творческие коллективы национальных общественных объединений Тюменской области. Все желающие смогут посетить чум, юрту и другие национальные жилища народов нашего региона. Гости фестиваля узнают рецепты приготовления национальных блюд, поучаствуют в народных играх и мастер-классах.

Возрастное ограничение: 0+.

Праздничную хореографическую программу "Мы – твой народ, Россия!" представит ансамбль народного танца "Зори Тюмени". Концерт состоится 12 июня в 18 часов в концертном зале имени Ю.А. Гуляева Тюменской филармонии, сообщает городской департамент культуры. Будут исполнены лучшие композиции коллектива: "Малинушка-калинушка", "Вот какая барыня", "Ярмарка", "Русская сюита", "Зоренька" и другие, созданные на основе современной сценической стилизации народного танца.

Возрастное ограничение: 0+.

На летней площадке возле мультицентра “Контора пароходства” в Тюмени в 16 часов начнется патриотический квартирник. Участники услышат песни о Родине и проверят свои знания о России в увлекательной викторине.

Вход свободный. Возрастное ограничение: 0+.

Концертная программа “Россия в музыке” стартует в музее "Усадьба Колокольниковых" (ул. Республики, 20) в 18 часов.

Выступит дуэт UnaCorda. В программе – неоклассические произведения, созданные тюменским автором и исполнителем Ксенией Вецак, саундтреки к известным фильмам и музыка от современных авторов, пишущих классические инструментальные композиции.

Вход свободный. Необходима регистрация. Возрастное ограничение: 0+.

В Тобольске местные жители и гости города выстроятся в слово "Россия" в саду Ермака в День России, 12 июня. Ожидается, что на общегородской флешмоб придут несколько тысяч человек.

В 13 часов в саду Ермака стартует праздничная программа "Я люблю Россию". В нее помимо флешмоба вошли концерт "С праздником, Россия!", выставка декоративно-прикладного творчества, мастер-классы по триколору от Дома народного творчества, детская игровая программа с аниматорами для юных гостей.

Возрастное ограничение: 0+.

Инна Пахомова