Концерты, интерактивы и мастер-классы пройдут на фестивале "Мост дружбы" в Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Мастер-класс по приготовлению азербайджанского и узбекского плова, народные игры, ремесленная мастерская и многое другое ждет тюменцев в День России, 12 июня, на областном фестивале национальных культур "Мост дружбы".

Мероприятие начнется в 12 часов, откроет его губернатор Тюменской области Александр Моор. После чего участники и гости фестиваля вместе с лидерами национально-культурных объединений, артистами и зрителями исполнят гимн России.

Как рассказали корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" в Тюменском региональном отделении Ассамблеи народов России, на главной сцене фестиваля выступят лауреаты областного фестиваля-конкурса "Радуга". Своим творчеством зрителей порадуют юные артисты из Ишима, Вагайского, Ярковского и Тюменского районов. Выступят коллективы русских, татарских, белорусских, чувашских, украинских, еврейских народов, коренных малочисленных народов Севера, Кавказа, Средней Азии и Казахстана, учреждений культуры и центров развития детского творчества.

"Параллельно с концертной программой на Площади 400-летия Тюмени развернутся интерактивные площадки. До 17 часов будет работать этнокультурная экспозиция, на которой предметы быта, культуры, национальной одежды представят более 20 национальных общественных объединений региона. Тюменцы смогут побывать в юрте, русской избе и других национальных жилищах", - отметили организаторы.

Еще на двух площадках можно будет узнать о национальных играх татарского и русского этноса, представителей коренных малочисленных народов Севера и народов средней Азии. Присоединиться к традиционным народным забавам смогут все желающие.

Юных гостей фестиваля "Мост дружбы" ждут на интерактивной площадке детских коллективов. Здесь представители финно-угорских народов, белорусов, татар, русских, украинцев, чувашей, калмыков, казахов и немцев проведут хореографические мастер-классы.

Запланирована работа ремесленной мастерской. А ценителей национальной кухни ждут на мастер-классе по приготовлению плова. Представители узбекской и азербайджанской национально-культурных объединений поделятся рецептами его приготовления.

Любовь Голышева