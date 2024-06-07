В Тюменской области прибыль предприятий за первый квартал составила 138,8 млрд рублей

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

138 млрд 815 млн рублей составила прибыль предприятий в Тюменской области с января по март. Более половины этого объема приходится на обрабатывающие производства – 78 млрд 367 млн рублей. Еще 31,4 млрд рублей – на добычу полезных ископаемых.

По данным Тюменьстата, доля прибыльных организаций в регионе за этот период – 66,9 %. Более всего тех, кто сработал в плюс, – 78,2% среди обрабатывающих предприятий, 73,9 % - в сфере недвижимости и 72,7 % - в агропромышленном комплексе.

Предприятиям поставщики и исполнители задолжали 74 млрд 106 млн рублей, в свою очередь их просроченная дебиторская задолженность составляет 198,5 млрд рублей.

Оксана Корнеенкова