Полпред президента в УФО поздравил соцработников с праздником

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Быть социальным работником непросто. Каждый день вы помогаете людям в трудных жизненных ситуациях. Поддерживаете их в сложные моменты и помогаете вернуться к нормальной жизни. Это требует больших душевных сил и эмоционального напряжения.

Об это сказал полпред президента РФ в УФО Владимир Якушев, поздравляя соцработников с профессиональным праздником 8 июня.

"В регионах Уральского федерального округа социальные работники решают множество задач: заботятся о детях и взрослых, поддерживают пожилых людей и инвалидов, всестороннюю помощь оказывают участникам специальной военной операции и их близким. Вы терпеливо разбираетесь с проблемами своих подопечных, подбадриваете их и заряжаете уверенностью в завтрашнем дне", - подчеркнул он.

Владимир Якушев поблагодарил социальных работников за труд, отзывчивость и чуткость. Пожелал здоровья, счастья, сил и энергии в нелегком, но нужном для людей деле.