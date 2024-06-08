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Полпред президента в УФО поздравил соцработников с праздником

Общество, 09:21 08 июня 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Быть социальным работником непросто. Каждый день вы помогаете людям в трудных жизненных ситуациях. Поддерживаете их в сложные моменты и помогаете вернуться к нормальной жизни. Это требует больших душевных сил и эмоционального напряжения.

Об это сказал полпред президента РФ в УФО Владимир Якушев, поздравляя соцработников с профессиональным праздником 8 июня.

"В регионах Уральского федерального округа социальные работники решают множество задач: заботятся о детях и взрослых, поддерживают пожилых людей и инвалидов, всестороннюю помощь оказывают участникам специальной военной операции и их близким. Вы терпеливо разбираетесь с проблемами своих подопечных, подбадриваете их и заряжаете уверенностью в завтрашнем дне", - подчеркнул он.

Владимир Якушев поблагодарил социальных работников за труд, отзывчивость и чуткость. Пожелал здоровья, счастья, сил и энергии в нелегком, но нужном для людей деле.

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# Владимир Якушев , социальные работники

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