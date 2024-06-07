На областном празднике "Акатуй" в Тюменском районе познакомят с культурой чувашей

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

С традициями, искусством, гастрономией, спортом и ремеслами чувашей познакомят гостей областного национального праздника "Акатуй" в с. Горьковка Тюменского района 8 июня. Начало — в 11 часов, сообщили в региональном комитете по делам национальностей.

Праздник развернется в парке по ул. Совхозной. На центральной сцене в режиме нон-стоп пройдут выступления национальных коллективов Тюменской области и Республики Чувашии. Посетители "Акатуя" смогут продегустировать национальные блюда чувашской кухни. В стилизованных аутентичных подворьях можно познакомиться с семейными традициями и обрядами чувашей.

Завершится мероприятие в 15 часов.

Мероприятие проводится в целях реализации Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации до 2025 года в рамках Международного десятилетия языков коренных народов, а также в рамках Года семьи.

Возрастное ограничение: 0+.