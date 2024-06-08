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МФК "Тюмень" претендует на бронзовые медали PARI-Суперлиги

Спорт, 08:42 08 июня 2024

vk.com/minifktyumen | Фото: vk.com/minifktyumen

МФК "Тюмень" поборется за третье место в сезоне Суперлиги с действующим чемпионом "КПРФ". Поединки стартуют на выезде 9 июня.

Тюменские футболисты претендует на бронзовые медали PARI-Суперлиги. В противостоянии за третье место клубу предстоит серия с действующим чемпионом сезона 2022/23 — подмосковным "КПРФ". "Тюмень" билась до последнего за выход в финал. В полуфинале с "Ухтой", занявшей первое место в регулярном чемпионате, были сыграны все пять возможных матчей в серии до трех побед. В последнем поединке, на выезде, тюменский клуб уступил.

"КПРФ" и "Тюмень" начнут серию за бронзу в подмосковном Климовске. 9 июня, поединок в "Юности" начнется в 14 часов по местному времени, 10 июня — в 19 часов 30 минут. На 15 июня запланирована игра в "Тюмени". При необходимости будут добавлены четвертый и пятый матчи. Медали получит команда, которая также одержит три победы, сообщает Вслух.ру.

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