Прокуратура проверит обстоятельства эвакуации детей из школы во время экзамена в Тюмени
Происшествия, 13:31 10 июня 2024
| Фото: прокуратура Тюменской области
Провести проверку по публикации в СМИ об эвакуации школьников во время проведения экзамена поручил прокурор Тюменской области Владислав Московских.
Как рассказали в надзорном ведомстве региона, 10 июня в СМИ были размещены сведения об эвакуации детей во время экзамена в городской школе № 89.
Прокурор области поручил провести по данному факту проверку и дать оценку действиям или бездействию должностных лиц образовательной организации, а также соблюдению прав несовершеннолетних.