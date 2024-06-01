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Прокуратура проверит обстоятельства эвакуации детей из школы во время экзамена в Тюмени

Происшествия, 13:31 10 июня 2024

прокуратура Тюменской области | Фото: прокуратура Тюменской области

Провести проверку по публикации в СМИ об эвакуации школьников во время проведения экзамена поручил прокурор Тюменской области Владислав Московских.

Как рассказали в надзорном ведомстве региона, 10 июня в СМИ были размещены сведения об эвакуации детей во время экзамена в городской школе № 89.

Прокурор области поручил провести по данному факту проверку и дать оценку действиям или бездействию должностных лиц образовательной организации, а также соблюдению прав несовершеннолетних.

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# проверка , прокуратура , эвакуация

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