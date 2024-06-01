Прокуратура проверит обстоятельства эвакуации детей из школы во время экзамена в Тюмени

| Фото: прокуратура Тюменской области | Фото: прокуратура Тюменской области

Провести проверку по публикации в СМИ об эвакуации школьников во время проведения экзамена поручил прокурор Тюменской области Владислав Московских.

Как рассказали в надзорном ведомстве региона, 10 июня в СМИ были размещены сведения об эвакуации детей во время экзамена в городской школе № 89.

Прокурор области поручил провести по данному факту проверку и дать оценку действиям или бездействию должностных лиц образовательной организации, а также соблюдению прав несовершеннолетних.