Пересечение улиц Декабристов и Новосёлов в Тюмени на месяц закроют для транспорта
Общество, 19:45 10 июня 2024
| Фото: Администрации Тюмени
Движение транспорта будет прекращено на пересечении улиц Декабристов и Новосёлов в Тюмени с 22 июня до 22 июля, сообщает городская администрация.
Ограничение вводится в связи с капитальным ремонтом тепловых сетей. Схемы объезда: улицы Куйбышева, Восстания, Интернациональная.
Водителей просят обращать внимание на дорожные знаки и заранее планировать маршрут, а также соблюдать ПДД.