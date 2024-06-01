Пересечение улиц Декабристов и Новосёлов в Тюмени на месяц закроют для транспорта

| Фото: Администрации Тюмени | Фото: Администрации Тюмени

Движение транспорта будет прекращено на пересечении улиц Декабристов и Новосёлов в Тюмени с 22 июня до 22 июля, сообщает городская администрация.

Ограничение вводится в связи с капитальным ремонтом тепловых сетей. Схемы объезда: улицы Куйбышева, Восстания, Интернациональная.

Водителей просят обращать внимание на дорожные знаки и заранее планировать маршрут, а также соблюдать ПДД.