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Пересечение улиц Декабристов и Новосёлов в Тюмени на месяц закроют для транспорта

Общество, 19:45 10 июня 2024

Администрации Тюмени | Фото: Администрации Тюмени

Движение транспорта будет прекращено на пересечении улиц Декабристов и Новосёлов в Тюмени с 22 июня до 22 июля, сообщает городская администрация.

Ограничение вводится в связи с капитальным ремонтом тепловых сетей. Схемы объезда: улицы Куйбышева, Восстания, Интернациональная.

Водителей просят обращать внимание на дорожные знаки и заранее планировать маршрут, а также соблюдать ПДД.

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# ограничение движения , ремонт тепловых сетей

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