В АО "Транснефть – Сибирь" назвали лучший расчет добровольной пожарной дружины

| Фото: Олег Беляев | Фото: Олег Беляев

Команда Тюменского управления магистральных нефтепроводов стала лучшим расчетом добровольной пожарной дружины АО "Транснефть – Сибирь" по итогам состязаний, которые проходили в пос. Боровский Тюменского района.

На втором месте - команда Уренгойского УМН, на третьем – спортсмены из Нефтеюганского УМН. Лучшим тушилой признан Данил Равинский из Тюменского УМН, его результат – 3,15 секунды. Звание "Лучший водитель пожарного автомобиля" присвоено работнику Ноябрьского УМН Олегу Бойко, сообщает пресс-служба компании.

Всего в конкурсе приняли участие 58 представителей ДПД в составе 10 команд. На протяжении двух дней они соревновались в преодолении 100-метровой полосы с препятствиями, пожарной эстафете, боевом развертывании от пожарного автомобиля, а также показывали теоретические знания.

| Фото: Олег Беляев | Фото: Олег Беляев

Пожарно-прикладной спорт призван развивать силу, координацию, выносливость, быстроту реакции, умение выдерживать значительные физические нагрузки. Результаты соревнований показали, что этими навыками специалисты, входящие в состав добровольных пожарных дружин, обладают в полной мере.

"Год от года уровень и качество подготовки спортсменов только растет. Мы это видим, глядя на результаты участников соревнований. Члены добровольных пожарных дружин – это обычные работники НПС или ЛПДС, которые первыми в случае чего отреагируют на возможную ЧС – до прибытия основных сил подразделений МЧС России, которые являются нашими стратегическими партнерами в области обеспечения пожарной безопасности", – подчеркнул генеральный директор АО "Транснефть – Сибирь" Рустэм Исламов.

Как отметил начальник Главного управления МЧС России по Тюменской области Артур Хачатрян, подразделения Федеральной противопожарной службы и добровольные пожарные дружины "Транснефть – Сибири" регулярно проводят совместные учения на производственных объектах, повышая оперативность взаимодействия и готовность к реагированию на любые нештатные ситуации.