Ситуация с паводком в Тюменской области стабилизируется после 20 июня

| Фото: ИА Тюменская линия | Фото: ИА Тюменская линия

Ситуация с паводком на территории Тюменской области стабилизируется после 20 июня. Такой прогноз озвучил глава региона Александр Моор на правительственной комиссии с главой МЧС Александром Куренковым.

"На реке Иртыш пик максимальных отметок уже сместился от Тобольска ниже по течению в Уватский район. Но гидропосты, расположенные там, показывают незначительную динамику роста – до 3 см в сутки. Это значит, что отметки опасных природных явлений по реке Иртыш ниже города Тобольска, скорее всего, достигнуты не будут. Вода разошлась по сухой пойме реки", — написал Александр Моор в своем телеграм-канале.

Он отметил, что в зону подтопления в регионе попали 842 дома, половина уже освободилась от воды. Проводится дезинфекция, работают комиссии, которые обследуют пострадавшее жилье.