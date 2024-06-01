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Ситуация с паводком в Тюменской области стабилизируется после 20 июня

Общество, 20:10 11 июня 2024

ИА Тюменская линия | Фото: ИА Тюменская линия

Ситуация с паводком на территории Тюменской области стабилизируется после 20 июня. Такой прогноз озвучил глава региона Александр Моор на правительственной комиссии с главой МЧС Александром Куренковым.

"На реке Иртыш пик максимальных отметок уже сместился от Тобольска ниже по течению в Уватский район. Но гидропосты, расположенные там, показывают незначительную динамику роста – до 3 см в сутки. Это значит, что отметки опасных природных явлений по реке Иртыш ниже города Тобольска, скорее всего, достигнуты не будут. Вода разошлась по сухой пойме реки", — написал Александр Моор в своем телеграм-канале.

Он отметил, что в зону подтопления в регионе попали 842 дома, половина уже освободилась от воды. Проводится дезинфекция, работают комиссии, которые обследуют пострадавшее жилье.

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