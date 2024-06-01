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Фотогалерея: в День России в Тюмени проходит фестиваль "Мост дружбы"

Общество, 13:43 12 июня 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия""

Сотни тюменцы встретились на площади 400-летия Тюмени, где в День России 12 июня проходит фестиваль "Мост дружбы". На главной сцене выступают творческие коллективы национальных общественных объединений Тюменской области. Все желающие могут посетить чум, юрту и другие национальные жилища народов нашего региона. Гости участвуют в народных играх и мастер-классах.

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