Фотогалерея: в День России в Тюмени проходит фестиваль "Мост дружбы"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия""

Сотни тюменцы встретились на площади 400-летия Тюмени, где в День России 12 июня проходит фестиваль "Мост дружбы". На главной сцене выступают творческие коллективы национальных общественных объединений Тюменской области. Все желающие могут посетить чум, юрту и другие национальные жилища народов нашего региона. Гости участвуют в народных играх и мастер-классах.