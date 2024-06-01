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14 пострадавших от паводка предпринимателей в Тюменской области получили льготные займы

Экономика, 18:07 13 июня 2024

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

14 предпринимателей, пострадавших от паводка в Тюменской области, получили льготные займы на общую сумму 28,36 млн рублей. На рассмотрении еще один проект, сообщает инфоцентр регионального правительства.

Напомним, в Тюменской области для предпринимателей, чей бизнес пострадал от паводка 2024 года, запущена программа льготного финансирования "Восстановление". Льготный заём доступен субъектам малого и среднего предпринимательства и самозанятым.

Специальные условия: процентная ставка – 1% годовых; срок – не более 5 лет с отсрочкой платежа на полгода; максимальная сумма займа – 5 млн рублей.

Уточнить информацию о доступных программах финансовой поддержки бизнеса в Тюменской области можно в Телеграм-боте и по телефону +7 (932) 325-50-45.

Финансирование ведется в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

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# бизнес , заем , льготное кредитование

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