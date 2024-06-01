О летнем отдыхе в Тюменской области рассказали на форуме-выставке "Путешествуй!" на ВДНХ

| Фото: предоставлено Агентством туризма и продвижения Тюменской области | Фото: предоставлено Агентством туризма и продвижения Тюменской области

Об интересных вариантах летнего отдыха в Тюменской области и брендовых маршрутах рассказали на туристическом форуме-выставке "Путешествуй!", который проходит на ВДНХ в Москве с 12 по 16 июня.

В рамках презентации культурно-познавательного туризма Тюменская область представила брендовые маршруты "В Сибирь по своей воле", "Романовы в Сибири", "Черное золото Сибири" и "Тюменские термы. Горячее сердце Сибири".

Брендовые туристические маршруты подчеркивают и объединяют богатое историческое и культурное наследие региона. Туристы, приезжающие в Тюменскую область, смогут увидеть уникальные образцы деревянного зодчества, единственный каменный кремль за Уралом, храмы в стиле сибирского барокко, художественное косторезное искусство, а заодно попробовать эксклюзивные блюда сибирской кухни по рецептам XVIII века.

"В рамках трехдневных туров туристы смогут познакомиться с главными достопримечательностями, историей и природой нашего региона. А добраться из Москвы до столицы термальных вод — Тюмени — на самолете можно всего за два с половиной часа. Это уникальная возможность покорить новые маршруты, исследовать интересные места, погрузиться в аутентичную сибирскую культуру и, конечно же, попробовать сибирскую гастрономию на вкус", — отметила директор туроператорской компании "Путешествия" Виктория Голина.

Инна Пахомова