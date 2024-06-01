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Владимир Якушев: мероприятия по обращению с ТКО, запланированные в 2024 году, должны быть выполнены

Политика, 16:52 14 июня 2024

Telegram-канал UrFO_INFO | Фото: Telegram-канал UrFO_INFO

Полномочный представитель президента в УФО Владимир Якушев провёл заседание Совета по экологической политике. Основной темой стало исполнение федерального проекта "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами" в регионах.

В 2024 году завершается реализация ряда нацпроектов, в том числе "Экология". Уже с 2025 года федеральные проекты, которые входят в его состав, будут переформатированы и направлены на достижение новых национальных целей.

"Перед нами стоит чёткая задача: все мероприятия по обращению с твердыми коммунальными отходами, запланированные до конца 2024 года, должны быть выполнены в этом году", - акцентировал Владимир Якушев.

Полпред отметил работу, проделанную регионами УФО со старта реформы по обращению с твёрдыми коммунальными отходами, и попросил не сбавлять набранный темп.

Он также обратил внимание на ряд проблемных вопросов: так, целевые показатели корректируются не всегда в лучшую сторону, действующие мощности по обращению с отходами недозагружены, а новые не всегда возводятся в планируемый срок.

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